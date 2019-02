Trova portafogli con 750 euro lo restituisce: commerciante egiziano invitato in Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Vede i poliziotti in strada, un giovane egiziano di 38 anni titolare di un negozio di ortofrutta in via Marsala, li ha raggiunti di gran corsa per consegnare un portafogli appena raccolto da terra nelle vicinanze. Dentro c’era un tesoretto di 750 euro in banconote. Il proprietario, falconarese di 58 anni, tempestivamente rintracciato dagli uomini della sezione Polstrada di Ancona, è subito accorso mentre Ahmed era ancora sul posto per gli adempimenti di rito. Il proprietario del portamonete, abbracciando il fruttivendolo, pieno di ammirazione e riconoscenza ha voluto lasciargli una lauta mancia per il bel gesto. Il sindaco Stefania Signorini, appresa la notizia del gesto, lo ha contattato telefonicamente per invitarlo in Comune. «Ho voluto esprimere la mia stima per il suo comportamento da cittadino modello».