Trattore prende fuoco mentre passa la polizia locale: gli agenti provvedono a domare le fiamme

FALCONARA - La polizia locale questa mattina è intervenuta in via del Consorzio per un incendio avvenuto attorno alle 10.10: un trattore ha preso fuoco proprio nel momento in cui stava passando una pattuglia, che si è fermata e con l'estintore di servizio ha iniziato a domare le fiamme. Gli agenti hanno chiamato rinforzi e sono arrivate altre due pattuglie: con altri due estintori in dotazione e con l'aiuto di alcuni privati è stato possibile estinguere completamente il rogo. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo.

LEGGI ANCHE:

In scooter provoca un incidente e scappa ma non aveva la patente e il motorino non era assicurato: sanzioni per 6.884 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA