Falconara, “infortunio” al torneo di burraco: donna di 65 anni cade e finisce in ospedale

FALCONARA - Il Burraco non è certo considerato uno sport pericoloso, ma una donna è finita in ospedale per un infortunio durante un torneo. Il fatto è accaduto venerdi sera in un noto locale di Falconara. Locale che ospitava un torneo nazionale di Burraco che ha visto la partecipazione di numerose coppie provenienti dalla provincia di Ancona.

Ad un certo punto una donna di 65 anni per cause non meglio precisate ha perso l’equilibrio ed è caduta pesantemente in terra. In preda a dei dolori è stato necessario chiamare il 112 numero unico dell’emergenza territoriale. A richiedere i soccorsi alcune persone che erano in compagnia della donna che hanno poi cercato di prestare le prime cure alla 65 enne in preda ai dolori sulla spalla e nella zona alta del torace. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona coordinato dalla centrale operativa del 118. Stabilizzate le condizioni di salute la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.