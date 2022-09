FALCONARA - Brutto incidente ieri pomeriggio allo stadio Roccheggiani di Falconara, dove un dirigente sportivo si è ferito in modo serio mentre si trovava nella toilette. Per motivi da accertare, il wc su cui era seduto all’improvviso ha ceduto ed è andato in frantumi.

Ferite all'altezza dell'inguine

Alcuni pezzi di ceramica taglienti hanno ferito all’altezza dell’inguine il cinquantenne, che ha perso molto sangue. Lui stesso ha chiesto aiuto al Nue 112. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica e un’ambulanza: il dirigente di calcio è stato portato all’ospedale di Torrette in codice giallo.