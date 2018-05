Tir si ribalta e finisce fuori strada: chiusa la Statale verso Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA – Tir ribaltato sulla carreggiata, chiusa la Statale 76 Val d’Esino a Falconara Marittima in direzione Ancona.L’Anas ha comunicato la chiusura temporanea al km 74,444. L’incidente ha riguardato un mezzo pesante che, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada senza coinvolgere altri veicoli. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria in direzione Pesaro. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.