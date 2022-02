Il tenente dal pulpito: «Occhio alle truffe, a Falconara girano bande di impostori informatissimi sulle vostre abitudini»

FALCONARA - Anziani nel mirino dei ladri: i Carabinieri spiegano come difendersi dai raggiri al termine della Messa. Teatro di questa iniziativa la Chiesa del Santo Rosario a Falconara dove la Tenenza dei Carabinieri di Falconara in accordo con il parroco hanno spiegato sabato pomeriggio ai fedeli come difendersi dalle truffe elencando le tecniche usate dai malfattori per farsi aprire la porta di casa.

Carabinieri che già la domenica precedente erano saliti sull’altare per spiegare alle famiglie il modus operandi di questi malviventi mentre sabato il messaggio è stato rivolto ai tanti anziani presenti in chiesa. Una vera e propria lezione, tenuta dal comandante della tenenza Michele Ognissanti, che i fedeli hanno seguito con attenzione con i Carabinieri che hanno puntualizzato che questa iniziativa deve essere considerata una sorta di prevenzione al crimine.



Nessun allarmismo ma la sensazione è quella che passato il lockdown qualcosa di anomalo sia stato notato nel territorio di Falconara con questi crimini che di solito vengono portati a termine da persone provenienti da fuori regione anche se non si esclude la presenza in zona di collaboratori che potrebbero fornire indicazioni circa le abitudini della vittima.

E allora per avvicinare persone anziane non si esita a raccontare di avere amicizia con i figli, di dover consegnare un pacco richiesto da un familiare che lavora in un determinato posto ma c’è anche chi non esita a raccontare storie fantastiche magari coinvolgendo persone decedute con tanto di particolari quanto basta alle persone anziane per abbassare la guardia.

Nella galleria dei raggiri hanno poi raccontato i Carabinieri ci sono persone che si presentano a casa degli anziani chiedendo di poter visionare l’appartamento in quanto c’è l’intenzione di acquistare quello che si trova al piano superiore che a breve potrebbe finire sul mercato.

Copioni che di solito vengono recitati alla perfezione da questi professionisti del crimine che in alcuni casi si presentano in coppia con uno dei due malfattori che viene spacciato per un noto legale della zona. Nell’elenco dei raggiri anche le letture in casa dei contatori ma anche falsi poliziotti, falsi carabinieri e personale del comune.

