Tamponamento sulla Statale 16 Ferita anche una bimba, caos traffico

FALCONARA - Un altro incidente sulla Statale 16: scontro tra tre auto alle 18 vicino alla galleria Barcaglione in direzione sud con due persone rimaste ferite tra cui anche una bambina di otto anni che sono state portate all'ospedale di Torrette per gli accertamenti del caso. Sul posto Croce Rossa, Croce Gialla e vigili del fuoco con il traffico che è andato in tilt con rallentamenti e code anche se la circolazione è stata riattivata un'ora dopo.