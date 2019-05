Tampona un'anziana ma non ha mai â€‹preso la patente: 6.500 euro di multa

di Federica Serfilippi

FALCONARA - Esce di casa, si mette alla guida della sua Peugeot 206 e raggiunge via Rosselli, nel centro di Falconara. Qui, per una disattenzione, tampona l’auto che gli sta davanti, condotta da un’anziana donna. Sembrerebbe la scena di un tipico incidente, di quelli che terminano con l’esibizione dei documenti e la compilazione del Cid per poi passare la palla alle assicurazioni dei convolti. E invece, il sinistro che si è consumato nei giorni scorsi ha portato alla luce una sfilza di irregolarità. A provocarlo è stato un 22enne anconetano di origine rom che non ha mai conseguito la patente. Oltretutto guidava l’auto del padre, senza assicurazione e revisione. Gli agenti della polizia locale di Falconara hanno emesso nei confronti del ragazzo e del genitore sanzioni per un valore totale di circa 6mila e 500 euro. Dulcis in fundo, l’utilitaria è stata posta sotto sequestro.