Svuota cantine con litigata Nervi a fior di pelle: devono intervenire i carabinieri

FALCONARA - Una litigata tra gli stand di Svuota cantine si è conclusa con l’arrivo dei carabinieri di Falconara, che hanno calmato gli animi e allontanato i curiosi che si erano assiepati nelle vicinanze. È accaduto ieri mattina prima di mezzogiorno ed ha visti protagonisti un uomo e una donna, quest’ultima assalita verbalmente dal ragazzo per motivi non legati alla manifestazione. Momenti di concitazione che hanno attirato la curiosità dei passanti, fino all’arrivo dei militari dell’arma che hanno messo fine al confronto infuocato tra i due. E ieri in 85 hanno preso parte a Svuota cantine con i propri stand e la propria merce. La mostra-scambio organizzata a Falconara e arrivata all’undicesima edizione permette ai cittadini, maggiorenni e residenti a Falconara, di vendere i propri oggetti usati, o effettuare il baratto, a patto che il valore non superi i 200 euro. L’iniziativa si è svolta in piazza Mazzini e i gazebo sono stati messi a disposizione degli iscritti da parte del Comune fino alle 20.