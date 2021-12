Struttura ricettiva viola le norme Covid, maxi-multa.Tra gli alloggiati anche uno straniero espulso dall'Italia

FALCONARA - Chiusa una struttura ricettiva di Falconara per gravi inosservanze alle prescrizioni Covid ed emessa maxi sanzione per lavoro nero (22mila euro). Tra gli alloggiati sorpreso anche un cittadino nigeriano destinatario della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale, accompagnato in nottata presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca di Isonzo (Gorizia).

LEGGI ANCHE

Covid, sono 682 i nuovi contagi. Marche verso la zona gialla. Preoccupante aumento nei bambini 0-2 e 5-10 anni. Province, ecco dove il virus corre di più

LEGGI ANCHE

Omicidio Cianfrone, colpo di scena: una perizia riapre il processo ai coniugi accusati di aver freddato l'ex carabiniere

© RIPRODUZIONE RISERVATA