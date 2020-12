Strade in sala trucco, nuovi alberi, marciapiedi e asfalti: ecco i lavori fatti e le zone del nuovo look

FALCONARA - Nuovi asfalti, marciapiedi e alberature in via Repubblica, in via De Bosis e in via Leopardi. Mentre proseguono le piantumazioni per sostituire gli alberi abbattuti in città nel corso degli anni, procedono parallelamente gli interventi di manutenzione dei manti stradali e dei percorsi pedonali.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid, i nuovi positivi al virus oggi nelle Marche sono 418...

LEGGI ANCHE:

In via Repubblica è stata completata nei giorni scorsi la piantumazione sei esemplari di mirto crespo e ieri, venerdì 4 dicembre, gli addetti di VivaServizi hanno sistemato i sottoservizi, in vista dell’asfaltatura della strada prevista per la prossima settimana. Il manto stradale sarà rifatto dall’incrocio con via Trieste all’incrocio con via Mameli. La ricostituzione dei viali alberati ha interessato anche via Leopardi, dove sono state messe a dimora altre sei piante di mirto crespo e cinque mirabolani e dove sono state ripristinate quattro aiuole.

In via De Bosis, invece, è stato rifatto il marciapiedi sul lato monte, nel tratto compreso tra via Mameli e via Gobetti. Anche in questa strada sono state fatte nuove piantumazioni: saranno messi a dimora nove lecci e sette alberi di mirto e saranno rifatte 15 aiuole. Nei prossimi giorni saranno rifatti i marciapiedi anche intorno a palazzo Bianchi. Gli interventi per ripristinare il verde hanno interessato in questi giorni anche via Baluffi, dove un pioppo abbattuto l’anno scorso è stato sostituito con un platano.

LEGGI ANCHE:

«L’idea di sostituire gli alberi nella zona del centro – dice l’assessore alle Manutenzioni Romolo Cipolletti, che ha seguito i vari interventi – era stata programmata a gennaio, poi il progetto è stato sospeso per l’emergenza sanitaria e abbiamo dovuto attendere la stagione giusta per procedere alla messa a dimora delle essenze. Nei prossimi giorni anche i bambini saranno coinvolti: è stata infatti programmata per la seconda metà di dicembre la seconda tranche di piantumazioni del bosco urbano di Castelferretti, dopo i primi 15 alberi messi a dimora il 23 novembre. Gli alunni delle scuole castelfrettesi potranno assistere alle piantumazioni di 13 alberi tra aceri, frassini e pioppi, di 30 viburni e sette corbezzoli, nell’ambito delle iniziative per la Festa dell’Albero del 21 novembre scorso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA