FALCONARA «Nel prossimo bilancio approveremo il nuovo programma triennale dei lavori pubblici che prevede molti interventi anche sulle strade e sui siti della città». Valentina Barchiesi, assessore comunale ai lavori pubblici, fa il punto della situazione relativamente alla riqualificazione di vie e piazze della città, specificando anche i costi per ogni intervento.

La tabella di marcia

«Purtroppo slitteranno di alcuni giorni, come ha comunicato la ditta che ha ottenuto l’appalto, i lavori di asfaltatura di via Marconi il cui inizio era previsto per lunedì prossimo – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici –. Avevamo ottenuto dei finanziamenti significativi dalla Regione Marche per gli asfalti di via Flaminia, via Giordano Bruno, via Mauri ed anche per via Marconi. Abbiamo speso circa 1 milione 800mila euro, inclusi i 500mila euro del cofinanziamento di Vivaservizi per realizzare lungo la Flaminia gli asfalti drenanti».

I programmi

Continua Barchiesi: «Dopo aver asfaltato altre importanti strade, è stata aperta una gara per asfaltatura e rifacimento di via Marconi affidati alla ditta La Strada soc. coop. a r.l. di Fano. In via Marconi in questi giorni lavorano gli operai di una ditta specializzata per l’istallazione della fibra ottica proprio per evitare di aprire cantieri in diversi periodi temporali. E da alcuni giorni sono partiti i lavori per costruire il percorso pedonale e il marciapiede che collega Castelferretti al quartiere di Case Unrra e della zona dello stadio». L’assessore ai lavori pubblici conferma che il tratto di via Marconi interessato dalla nuova asfaltatura è lungo circa 800 metri e va dal cavalcavia della SS 16 fino all’incrocio con via Consorzio. «Purtroppo i prezzi delle materie prime sono aumentati vertiginosamente ed il finanziamento iniziale non è sufficiente a coprire tutti i lavori ma l’amministrazione ritiene prioritari questi interventi e quindi ha stanziato altri 220 mila euro del bilancio comunale solo per asfaltare via Marconi». L’assessore ai lavori pubblici inoltre sottolinea gli altri interventi sulle strade della città, con i relativi costi. «Per via 4 novembre c’è uno stanziamento di 150mila euro, per via Romero di 38mila euro, 60mila euro per i lavori su via Olof Palme, 92mila per quelli su via Martiri della Resistenza, 30mila per via Cavour e per via Volta ben 140mila euro oltre ai 20mila destinati alla riqualificazione della piazzetta del quartiere di Fiumesino. Per ogni annualità sono previsti 400mila euro per le asfaltature delle strade e 150mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed il rifacimento dei marciapiedi».