FALCONARA - Episodi di vandalismo, aggressioni, ubriachi protagonisti di risse e che si scagliano contro carabinieri e militari: la zona della stazione di Falconara è spesso teatro di eventi violenti e anche a livello di igiene e di sporcizia la situazione è off limits, con rifiuti abbandonati ed escrementi di piccioni che imbrattano alcuni angoli e marciapiedi. Eppure le soluzioni per migliorare la vivibilità del quartiere e ristrutturare gli edifici che risalgono al 1866 ci sarebbero anche se occorre l’impegno di Rfi, proprietaria della struttura.

La situazione



«La stazione potrebbe rappresentare un’altra occasione di rilancio sociale, economico e culturale per Falconara – sottolinea l’assessore Clemente Rossi che ha più volte sollecitato Rfi a prendere in esame il problema – e deve rinascere a nuova vita attraverso una serie di aperture di esercizi e locali che possono essere da impulso per il centro città: un nuovo ristorante, un bar all’aperto, un fast food che possa essere attrattivo per i giovani. Ci sono spazi adeguati per ospitare locali che diventino motivo di promozione della vita sociale. Rfi aveva garantito progetti innovativi - ricorda Rossi -. Erano previsti il rifacimento dei marciapiedi, della pensilina degli autobus e l’area interna alla stazione deve diventare un parcheggio con posti pubblici e per gli operatori ferroviari, superando si vincoli imposti dalla Soprintendenza».



Ma Laura Luciani, consigliere comunale del Pd, evidenzia le responsabilità delle amministrazioni comunali che si sono succedute. «Durante i 15 anni di governo del centrodestra la stazione ha vissuto un progressivo decadimento. Il bar, che potrebbe essere un polo attrattivo per il centro, ma anche per i viaggiatori stessi che già dalle prime ore serali non hanno neanche i servizi igienici a disposizione, non ha mai riaperto. Quello che doveva essere un parcheggio aperto alla città - dice - sta cadendo a pezzi senza nessuna progettualità. Le notizie che abbiamo oggi sono quelle di “una bozza di contratto in futuri incontri”che equivale a dire il nulla. Non si può certo imputare solo a Rfi il degrado del centro città che non è accogliente. Quest’Amministrazione conferma la mancanza di autorevolezza nell’interfacciarsi con i vari enti per ottenere soluzioni concrete. I proclami degli amministratori con programmi fumosi e legati ad una visione improbabile e illusoria di un fantomatico recupero dimostrano totale mancanza di concretezza».