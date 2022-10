FALCONARA Ubriachi e violenti. Due uomini africani se le sono date di santa ragione giovedì sera alla stazione e all’arrivo dei carabinieri del nucleo Radiomobile di Ancona, a sostegno dei colleghi di Falconara, uno dei due ha anche aggredito i militari, sferrando calci e pugni. Uno dei due è stato bloccato e portato in caserma. L’altro è riuscito a scappare: continuano le ricerche. Il grave episodio è avvenuto intorno alle 22,15 di giovedì scorso nei pressi della stazione ferroviaria di Falconara.



I fatti



Un 28enne originario del Niger e un 34enne di marocchino avevano alzato il gomito e, per futili motivi, hanno cominciato ad insultarsi e a lanciarsi accuse a voce alta. In un primo momento la situazione sembrava non dovesse degenerare ma in pochi attimi invece la vicenda ha assunto toni pesanti. I due hanno iniziato a colpirsi a vicenda in modo molto violento. Hanno continuato a gridare e a insultarsi pesantemente tanto che alcune persone, spaventate, hanno contattato il numero unico d’emergenza 112. Dalla compagnia di Ancona sono subito giunti sul posto i militari di una pattuglia del nucleo Radiomobile a sostegno dei colleghi di Falconara per sedare la zuffa tra i due africani ubriachi. Non è stato semplice risolvere la situazione perché i due non mostravano alcuna volontà di tranquillizzarsi e tornare alla ragione. Il 34enne marocchino, dopo aver colpito ripetutamente il rivale originario del Niger, si è scagliato violentemente contro un carabiniere cercando di colpirlo più volte.

Immobilizzato dai militari

È stato prontamente immobilizzato dai militari e portato in caserma per gli accertamenti. L’uomo è stato denunciato per resistenza. L’altro straniero, invece, è riuscito ad allontanarsi e a non farsi fermare, ma i carabinieri sono sulle sue tracce e sembra siano vicini a trovarlo. Le indagini sull’episodio proseguono in maniera serrata. Dalle poche informazioni che trapelano da parte dei responsabili del Radiomobile di Ancona, sembra però che nessuno dei militari intervenuti abbia riportato traumi rilevanti o sia stato ferito in maniera significativa dai due giovani africani ubriachi. In ogni caso, la zona della stazione ferroviaria falconarese resta sempre sotto osservazione attenta dei militari della Tenenza locale perché spesso è teatro di episodi di violenza e criminalità.