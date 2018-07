«Stasera non vai a Riccione» Lei si scaglia contro la madre poi si barrica in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FALCONARA - Voleva andare a tutti i costi a ballare con gli amici a Riccione. All’ennesimo “no”, ha perso la ragione. Si è messa a urlare, ha dato in escandescenze, poi avrebbe afferrato un coltello con cui sembra abbia sfiorato la madre a un occhio.Un litigio furioso che ha rischiato di finire nel sangue e si è concluso con l’intervento dei vigili del fuoco che hanno scalato la villetta fino al secondo piano per convincere la ragazza a uscire dalla camera in cui si era barricata. Sognava un sabato sera ben diverso l’adolescente, appena maggiorenne, che ha tenuto col fiato sospeso un intero quartiere a Falconara. Il by night della movida romagnola ha esercitato in lei un fascino irresistibile, al punto da arrivare a maneggiare una lama nel duro faccia a faccia con la madre.