Via vai sospetto: scoperta la squillo che incassa 6mila euro ogni mese

FALCONARA - Guadagnava circa 6mila euro al mese, stando a quanto ricostruito dagli agenti di polizia locale di Falconara, la squillo di origine dominicana sorpresa nei giorni scorsi in un appartamento di via Flaminia. L’operazione degli uomini del comando è scattata in seguito a una serie di segnalazioni dei residenti che lamentavano un anomalo via vai nel nel palazzo.Gli agenti hanno cominciato a spulciare le decine di annunci sui siti specializzati. È stato un investigatore in borghese a presentarsi alla porta della donna, una 29enne che risulta residente a Civitanova Marche e che si è presentata in intimo. Dal racconto della ragazza è emerso che le tariffe erano di 50 euro a prestazione e che la platea dei clienti era composta da un gruppo di affezionati che si presentavano regolarmente, fino a cinque al giorno, dal lunedì al sabato.