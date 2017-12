Parolacce e zuffa davanti alla figlioletta di quattro anni Erano ubriachi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Le urla che provenivano dall’appartamento hanno messo in allarme il vicinato. In sottofondo, il pianto disperato di una bimba, parzialmente coperto dalle grida dei genitori che se ne dicevano di tutti i colori, sbraitavano e si lanciavano oggetti. Qualcuno, temendo il peggio soprattutto per la piccola, ha chiamato i carabinieri. Sul posto due pattuglie dei carabinieri, una del Nucleo operativo e radiomobile e una a sostegno della stazione di Brecce Bianche.Quando hanno suonato al campanello dell’abitazione di via Trieste, venerdì sera attorno alle 22, la giovane coppia a stento ha placato i propri animi bollenti.Agli occhi dei militari i due sposini, entrambi di nazionalità romena, sono apparsi palesemente ubriachi. Evidentemente avevano alzato il gomito a cena e sono bastati futili motivi, dovuti a quanto pare a una gelosia del giovane papà, per scatenare il putiferio. Il tutto sotto gli occhi della figlioletta di quattro anni che piangeva disperata, spaventata dalle grida. La donna, 31 anni, era molto scossa, ma secondo i carabinieri anche lei aveva bevuto come il compagno. Ha raccontato di essere stata schiaffeggiata e strattonata, anche se non presentava ferite evidenti. Per accertamenti è stata accompagnata al Pronto soccorso, l’uomo è stato identificato e allontanato dal domicilio. La moglie per ora ha preferito non sporgere denuncia.