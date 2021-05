Lo sport cittadino è in lacrime per la morte di Lamberto Agostinelli: è stato pioniere del volley

FALCONARA - Se n’è andato a 79 anni Lamberto Agostinelli, uno dei pionieri della pallavolo falconarese. Aveva lavorato all’Alitalia come tecnico nella manutenzione degli aerei. È morto ieri a Ostia, dove viveva con la famiglia, ma per sua volontà sarà sepolto nel cimitero di Falconara.

In città tutti lo ricordano con grande affetto. Tarcisio Pacetti, altro iniziatore del volley falconarese, lo ricorda con commozione: «Contribuì fin dal 1959 a creare il meraviglioso gruppo di amanti dello sport, della pallavolo in particolare, che prima prese il nome di Virtus poi di Baby Brummel e in seguito Kutiba Isea Falconara che giunse a giocare le semifinali playoff per lo scudetto e a vincere la Coppa Europa nel 1986». Anche Guido Re, insegnante ed allenatore, lo ricorda con affetto: «Era molto legato a Falconara. Fin dal 1960 abbiamo iniziato a giocare insieme a volley. Era una persona stupenda».

