Si spara nel giardino â€‹del suo villino adesso lotta tra la vita e la morte

FALCONARA - Dramma ieri mattina, attorno a mezzogiorno, in un villino di via Panoramica a Barcaglione, dove un 75enne si sarebbe sparato con un’arma da fuoco. L’anziano è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale regionale di Torrette. Ha perso molto sangue e, fin da subito, le lesioni riportate sono sembrate gravissime. Stando ai primi accertamenti dei carabinieri della Tenenza di Falconara, si sarebbe trattato di un tentativo di suicidio: sembra che l’anziano, malato e assistito quotidianamente da una badante, si sia sparato nel giardino di casa. È stata proprio la donna che l’assisteva a trovarlo riverso a terra, in una pozza di sangue e semi-cosciente, dopo aver sentito il rumore sordo del colpo. La centrale operativa del 118 ha inviato in via Panoramica l’ambulanza della Croce Gialla di Falconara e il personale medico dell’eliambulanza partita dalla cittadella di Torrette. L’anziano è arrivato in ospedale lottando tra la vita e la morte e le sue condizioni restano molto gravi.