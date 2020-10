Via vai sospetto davanti alla casa: 37enne arrestato con hashish, marijuana e soldi

FALCONARA - I Carabinieri di Falconara tenevano d'occhio da un po' quella casa per un via vai sospetto di ragazzi: arrestato un 37enne del posto, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, dopo aver svolto un ulteriore servizio di osservazione, i militari hanno fatto irruzione nella casa a Castelferretti.

Grazie anche al prezioso ausilio del cane antidroga Bob, del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro, è stata svolta un'accurata perquisizione che ha consentito di rinvenire, occultati all'interno di una credenza della sala da pranzo, circa 15 grammi di marijuana e 35 di hashish. In una piccola cantina di pertinenza dell'abitazione, sono

state, invece, rinvenute otto buste termosaldate in cellophane contenenti oltre 400 grammi di marijuana, due panetti di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi, un bilancino, materiale per il confezionamento e la somma contante di 6.500 euro, verosimilmente provento delle pregresse attività di spaccio.

