Spaccio in diretta: arrestato il pusher e denunciata la cliente

FALCONARA - Un arresto, una denuncia e una segnalazione alla Prefettura come assuntore. E’ il bilancio dell’operazione antidroga condotta nel tardo pomeriggio di giovedì dai militari della Compagnia Guardia di Finanza di Falconara Marittima che, in abiti borghesi e in collaborazione con le unità cinofile del Comando Provinciale, hanno effettuato un blitz in una delle più note piazze dello spaccio a Falconara. I militari, dopo un periodo di osservazione dei movimenti di africani nei pressi del cavalcavia ferroviario alle spalle della “Tenda di Abramo”, hanno fatto scattare il blitz. In manette è finito un ragazzo di 19 anni del Gambia in carico al progetto Sprar e accolto in una struttura di Castelfidardo: i cani della Finanza gli hanno fiutato addosso l’hashish e ogni tentativo da parte sua di darsi alla fuga, è risultato vano. Infatti occultava addosso 12 dosi del peso complessivo di 17 grammi di hashish, che sono state subito sequestrate. Nei guai, nel corso dello stesso blitz delle Fiamme Gialle, anche una ragazza di 20 anni di Osimo, italiana, una cliente che si era appena rifornita di un panetto di hashish del peso di 68 grammi. La ragazza è stata denunciata all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. E con lei pizzicato anche un altro 20enne, un falconarese, trovato in possesso di appena 2 grammi di “fumo”. Nei suoi confronti è scattata invece la segnalazione all’Ufficio territoriale del Governo di Ancona come assuntore di stupefacenti.