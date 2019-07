Tenta un spaccata e si ferisce trovato in un lago di sangue, viene arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Tenta una spaccata in un negozio sulla Flaminia, ma si ferisce con un vetro e viene arrestato dai carabinieri. È accaduto questa notte, intorno alle 24, quando un passante sulla Flaminia ha udito un rumore di vetri infranti ed ha allertato il 112 dei Carabinieri. Sul posto è arrivata una pattuglia del Norm di Ancona ed una della Tenenza di Falconara Marittima. È stato accertato che c'era stata una tentata intrusione e che sulla vetrina infranta c'erano molte tracce di sangue. I carabinieri hanno seguito la scia sul marciapiede fino alla spiaggia dove hanno trovato, ansimante ed in un lago di sangue, un marocchino 22enne ben noto alla Tenenza. Già arrestato dagli stessi carabinieri nel febbraio del 2018 dopo la tentata rapina di un tabaccaio a Falconara e nuovamente arrestato - sempre dai militari di Falconara - a Rimini, nell’agosto successivo, quando aveva tentato di evadere dai domiciliari dopo essersi disfatto del braccialetto elettronico, mostrando una evidentissima lacerazione al polpaccio destro, si è giustificato subito dicendo di essere stato aggredito da alcuni spacciatori per questioni di droga. Ma il quadro è sin da subito apparso inequivocabile ed il nordafricano è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato. Su disposizione del pm di turno, il marocchino è stato posto nuovamente in libertà a causa delle gravi condizioni di salute e della necessità di essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale di Torrette, dove tuttora è ricoverato.