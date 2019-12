Sosta di Natale, sconti del 50% da domani sulla prima ora fino al prossimo 11 gennaio

Tornano gli sconti del 50 per cento sulla prima ora di sosta a pagamento nel periodo natalizio, una decisione rinnovata dalla Giunta per agevolare il commercio e la partecipazione alle manifestazioni organizzate dal Comune

in ogni quartiere, facendo sì che nei giorni che accompagnano al Natale i cittadini, anche provenienti da fuori Comune, siano maggiormente incentivati a frequentare Falconara.



Su tutti i 1.619 stalli a pagamento presenti sul territorio comunale, da martedì 17 dicembre a sabato 11 gennaio 2019 sarà possibile sostare pagando una tariffa di 40 centesimi per la prima ora, anziché gli 80 centesimi

richiesti nel resto dell'anno. Quanto alle frazioni di ora, è prevista una tariffa di 20 centesimi per 30 minuti. Dalla seconda ora in poi si pagherà invece 1,20 euro (sostare due ore, a titolo esemplificativo, costerà 1,60

euro anziché 2). Il prolungamento degli sconti fino a dopo l'Epifania è stato deciso, come avvenuto l'anno scorso, per favorire la partecipazione alle iniziative di prevenzione sociosanitarie organizzate dal Gruppo Amici

per lo Sport per ricordare Gianfranco Badiali, che si svolgeranno dal 7 all'11 gennaio e sono concentrate sullo screening dei nei. Sono previsti sconti anche per la tariffa di mezza giornata, che costerà 2,50 euro

anziché 3 euro e sulla tariffa della giornata intera, che nel periodo natalizio sarà di 5 euro anziché 6, come avviene nel periodo estivo. Dalle 13 alle 15 resta confermata la sospensione dell'obbligo di pagamento della sosta.





«L'amministrazione comunale è attenta alle esigenze dei cittadini e di tutti gli utenti - spiega l'assessore alla Viabilità Clemente Rossi - in un periodo di grave crisi economica. Questa decisione va interpretata anche come segnale di vicinanza alle famiglie e di ottimismo di cui tutti abbiamo bisogno. Abbiamo rinnovato l'impegno a prolungare il periodo di sosta agevolata per garantire una maggiore affluenza alla meritevole iniziativa organizzata dal Gruppo Amici per lo Sport al Centro Pergoli, per promuovere in collaborazione con l'azienda Ospedali Riuniti uno screenig dei nei» Ultimo aggiornamento: 17:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA