Il sindaco Signorini: «Cinema all’aperto e serate drive in. Più spazio ai dehors ma a costo zero»

FALCONARA - Stefania Signorini, sindaco di Falconara Marittima, come ripartirà la cultura? Gli eventi estivi sono confermati?

«Dal 15 giugno potranno riprendere gli spettacoli e le associazioni del territorio avranno un ruolo chiave nell’allestimento del programma estivo. Le novità saranno una rassegna di cinema all’aperto e due o tre appuntamenti di drive in. Sono poi confermati gli appuntamenti culturali in piazza del Municipio, mentre per gli eventi che prevedono assembramenti, come il Summer Carnival, stiamo facendo una serie di valutazioni per capire in quale modalità farli. Le location degli eventi estivi saranno comunque piazza del Municipio e la Corte del Castello».

È iniziata la stagione balneare. Quali sono le regole nelle spiagge libere?

«Abbiamo deciso di suddividere le spiagge libere in due fasce: una più vicina alla riva, destinata a chi arriva con teli, lettini o sdraio, e una più a monte dove potrà essere piantato l’ombrellone. La regolamentazione segue quanto disposto dalle linee guida della Regione Marche, che prevedono una distanza di 3,5 metri tra un ombrellone e l’altro e di 2 metri nel caso di teli da mare, sdraio o lettini. La mascherina è obbligatoria per percorrere i sottopassi e raggiungere l’arenile, così come per accedere negli chalet che sorgono lungo la spiaggia libera. Sono stati sanificati e tinteggiati i sottopassi per la spiaggia che sono percorribili in entrambi i sensi di marcia. Inoltre ci sono dei cartelli con le indicazioni del comportamento da tenere, scritte in italiano e inglese. In base al protocollo regionale, il Comune può assegnare in concessione temporanea alcuni metri di spiaggia libera e da parte di uno stabilimento è arrivata informalmente la richiesta di poter usufruire di 12 metri e mezzo lineari della spiaggia libera di Palombina».

Quando apriranno i centri estivi?

«Le famiglie hanno bisogno di questo servizio e stiamo lavorando con gli uffici per farli partire l’8 giugno, come consente il decreto regionale. Non ci sarà un aumento delle tariffe».

Quali aiuti per i commercianti?

«Possono ampliare lo spazio per i dehors, a costo zero. Abbiamo azzerato per il 2020 il canone per l’occupazione di suolo pubblico e alcune tasse sulla pubblicità (insegne, vetrofanie) attraverso contributi ad hoc. Per la Tari stiamo aspettando notizie più certe in merito al decreto attuativo del Dpcm sul rilancio. In attesa di notizie da Roma, sono comunque state prorogate di tre mesi le scadenze delle tre rate della tassa sui rifiuti».

E le nuove regole per il mercato ambulante?

«Abbiamo concesso maggiori spazi per la bancarelle. A Falconara sono stati ricavati quattro stalli anche in piazza Mazzini, in corrispondenza di via Cavour, e il mercato si è allungato fino a piazza Europa. C’è l’obbligo di indossare la mascherina in tutta l’area del mercato, valido per commercianti e clienti. I commercianti devono anche indossare i guanti, che sono obbligatori anche per i clienti che maneggiano la merce. In ogni banco gli operatori devono mettere a disposizione gli stessi guanti per i clienti che toccano gli articoli esposti e igienizzanti per le mani».

In questa fase di ripartenza, anche il parco zoo ha ripreso a vivere.

«Sono felicissima della riapertura, per la quale avevo scritto al ministro Boccia, al governatore Ceriscioli e all’assessore regionale Pieroni. Le attività sono ripartite ed è anche nato un cucciolo di zebra».

La maggioranza ha estromesso il consigliere Marco Baldassini che, dal canto suo, ha denunciato «la mancanza di confronto e ascolto da parte della Giunta». Cosa ne pensa?

«La maggioranza ha preso le distanze dal consigliere per il suo atteggiamento non collaborativo. Basti pensare che ha votato contro il piano triennale delle opere pubbliche, quando addirittura l’opposizione si era astenuta».

