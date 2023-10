FALCONARA «La questione della gestione dei rifiuti dell’Ata è un argomento di primaria importanza per tutto il territorio provinciale e per la nostra comunità falconarese. In passato si è perso tantissimo tempo ed oggi finalmente Ancona, con la nuova amministrazione comunale, propone una soluzione che prova a risolvere alcune delle criticità sollevate dai vari giudici amministrativi». Anche il sindaco di Falconara, Stefania Signorini, condivide l’idea del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, di proporre la candidatura di Anconambiente a gestore unico dei rifiuti.

La strada da fare

«Certo – afferma la Signorini - ora bisognerà entrare nel merito, nel piano economico finanziario, verificare il progetto, valutare tutte le criticità. Una volta che avremo questi dati e acquisiremo questi elementi, giudicheremo il progetto, sempre avendo come stella polare quella dell’interesse dei cittadini della provincia e dei falconaresi per un servizio efficiente, efficace e economicamente sostenibile». Il sindaco di Falconara sottolinea la sinergia ritrovata col comune capoluogo dopo l’insediamento di Daniele Silvetti come nuovo sindaco. «Non abbiamo pregiudizi di sorta e lo abbiamo dimostrato collaborando con tutte le amministrazioni che si sono succedute nel tempo – prosegue Stefania Signorini - ma oggi quello che ci fa piacere è che c’è un atteggiamento più aperto al dialogo da parte dell’amministrazione Silvetti che valorizza la nostra collaborazione. Adesso è ancora prematuro valutare tutti gli aspetti, dobbiamo vedere nel merito qual è la proposta che i sindaci di Ancona e di Jesi porteranno all’Assemblea Ata e a tutti gli altri sindaci. A questo progetto Falconara darà il proprio contributo sotto forma di collaborazione fattiva, condividendo nuove idee e proposte». Ieri era stato l’assessore al bilancio falconarese, Marco Giacanella a mostrare apertura sul gestore unico dei rifiuti. Giacanella aveva sottolineato il comportamento sempre propositivo, non legato a posizioni di bandiera, tenuto dal Comune falconarese, suggerendo un percorso economicamente vantaggioso, logico, trasparente ed in linea con gli interessi dei cittadini di Falconara e dell’intera provincia. «Pensiamo che il sistema dell’in house o della gara siano soltanto un mezzo e non il fine del nostro agire – aveva affermato Giacanella - che rimane sempre quello dell’interesse dei cittadini a beneficiare di un servizio efficace, efficiente ed economico. Questo percorso avrebbe consentito di superare le criticità evidenziate dalla Corte dei Conti e di adempiere all’obbligo di motivare l’esclusione del ricorso al mercato e di indicare i benefìci per la collettività dell’affidamento in house».

La critica

L’assessore comunale al bilancio non aveva mancato di criticare aspramente la precedente giunta di Ancona, guidata da Valeria Mancinelli. «La Giunta Mancinelli non ha prestato alcuna attenzione alle proposte, ai suggerimenti e ai dubbi provenienti da numerosi comuni, compreso il nostro di Falconara, con il risultato di aver fatto naufragare tutti i progetti, bocciati dal Tar, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti, come era prevedibile».