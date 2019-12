Simulano un danno provocato in manovra e chiedono i soldi: sventata la truffa del finto tamponamento

FALCONARA - Fingono un danno provocato dalla macchina in retromarcia nel parcheggio, poi lasciano un biglietto con il numero di telefono per essere contattati e vedersi risarcito il danno. È accaduto ieri mattina ad una signora di Senigallia che aveva parcheggiato la macchina a Falconara. «Fingono che parcheggiando tocchi la macchina parcheggiata provocando un danno – spiega il marito della signora -. La macchina invece la posizionano dopo la sosta e poi lasciano un biglietto con numero di telefono». La conferma che si trattasse di una truffa è arrivata dai carabinieri, dove la coppia ha denunciato l’accaduto.

«I carabinieri accerteranno a chi corrisponde il numero di telefono contenuto nel biglietto – prosegue -. Ci hanno detto che prediligono donne sopra i 50 anni. Mia moglie ricorda di aver parcheggiato alla giusta distanza». Una volta tornata a prendere la macchina, ha preso il biglietto e guardato l’auto che si trovava dietro. C’era scritto solo di chiamare il numero di cellulare indicato. D’istinto ha guardato la macchina parcheggiata dietro ed era proprio attaccata alla sua. E’ uscita con l’auto dal parcheggio e ha trovato l’altra con la parte anteriore rovinata. Dai carabinieri poi ha avuto conferma che si trattava di una truffa. Il marito ha voluto far sapere i dettagli per mettere in guardia altre potenziali vittime.

