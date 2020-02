Sigarette di contrabbando sull’aereo: il carico viaggiava sul volo da Monaco

FALCONARA - Viaggiavano sul volo da Monaco le sigarette fantasma intercettate dagli 007 della Guardia di finanza che hanno ridotto in cenere gli affari sporchi dei contrabbandieri. I soldi del mercato nero del tabacco sono andati in fumo grazie ai militari della compagnia della Finanza di Falconara, che - in collaborazione con funzionari dell’agenzia delle dogane e monopoli - nel corso delle attività di controllo nell’Aeroporto delle Marche, sono riusciti ad individuare un corriere di tabacchi lavorati esteri di contrabbando che trasportava, all’interno di una voluminosa valigia, 1.400 pacchetti, pari a ventotto chilogrammi.

Il carico di sigarette, costituito da tabacchi di marca “Nz gold”, riconducibile alla categoria delle cosiddette “Cheap white” o “Illicit white”, che normalmente sono qualità non elevata, è stato trasportato nella stiva di un aereo proveniente da Monaco di Baviera.

Il passeggero, un cittadino ucraino di 26 anni, è stato denunciato alla procura della Repubblica di Ancona per contrabbando, reato punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa di 5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto introdotto nel territorio dello Stato, in questo caso pari a 140mila euro.

Lo sforzo operativo delle Fiamme gialle del comando provinciale di Ancona nel settore del contrabbando in tutte le sue forme è finalizzato a disarticolare la filiera distributiva delle merci illecitamente introdotte sul territorio nazionale, mediante servizi di prevenzione che si esplicitano nel controllo dei porti, degli aeroporti e della ferrovia, ovvero le vie di comunicazione che sono maggiormente interessate dai traffici illeciti. L’operazione condotta con successo al Sanzio ha tolto un altro pezzo al mercato del contrabbando.