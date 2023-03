Raffica di furti e danneggiamento di una vetrina: nei guai un ragazzo di 23 anni

FALCONARA - Nel pomeriggio di martedì scorso, i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa, in data ottobre dal G.I.P. del Tribunale di Ancona, su richiesta della Procura dorica, nei confronti di un ventitreenne, ritenuto responsabile di ben quattro furti consumati, un tentato furto ed un danneggiamento di una vetrina.

Il G.I.P., nel ritenere sussistenti e gravi gli indizi di colpevolezza nonché dovendo salvaguardare le esigenze cautelari, ha applicato al giovane la misura cautelare personale del divieto di dimora nel Comune di Falconara Marittima.

Le indagini condotte dai Carabinieri, attraverso i metodi tradizionali e con la visione delle immagini di videosorveglianza dei pubblici esercizi nonché di quelle delle varie telecamere del sistema di videosorveglianza pubblico, hanno permesso di giungere all’identificazione dell’autore dei fatti. Il giovane, approfittando di momenti di distrazione delle vittime o della loro assenza, ha posto in essere le condotte asportando telefoni cellulari ai danni di tre persone ed un sacco di noci del quantitativo di 40 kg al titolare di un supermercato, quest’ultimo evento avvenuto nottetempo; in una occasione ha tentato il furto in un negozio, senza riuscirci; in altra data ha danneggiato, senza alcuna motivazione e sferrando un violento pugno, la vetrina di un locale.



Proprio con il danneggiamento della vetrina di un locale, il giovane ha iniziato la sua azione delittuosa, creando allarmismo tra i cittadini locali che, quindi, hanno denunciato gli episodi alla locale Tenenza, dando inizio alle indagini.



Il provvidenziale intervento delle forze dell’ordine e la sinergia con l’autorità giudiziaria hanno permesso di porre fine all’escalation di reati predatori commessi dal ventitreenne nel Comune di Falconara Marittima, tra la fine del mese di dicembre 2022 e l’inizio del mese di febbraio 2023. Nei suoi confronti verrà avanzata, dai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione dell’avviso orale da parte del Questore di Ancona.