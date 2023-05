FALCONARA - Facevano spesa a scrocco al supermercato, in vista del 1° maggio, ma sono stati scoperti e fermati dai carabinieri di Falconara: nei guai, tre giovani stranieri tra i 21 e i 24 anni, tutti senza fissa dimora. I tre, nella prima mattinata di sabato scorso, forse provenienti dall’hinterland milanese, dopo essere scesi dal treno alla stazione ferroviaria di Falconara, si sono portati all’interno del supermercato, cominciando a girare tra le corsie.

La ricostruzione



Hanno prelevato dagli scaffali alcuni prodotti e rimosso i codici a barre antitaccheggio, con l’intenzione di eludere il passaggio alle casse, per poi nasconderli all’interno dei giubbini che indossavano, oltrepassando le casse e guadagnando l’uscita. Il gestore del supermercato, che li ha tenuti d’occhio e si è accorto dei loro strani movimenti tramite la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno, ha atteso il loro arrivo alle casse, ma i tre giovani, invece di pagare, si sono dileguati. Inutile anche il tentativo del titolare di bloccare uno degli autori del furto, che lo ha spinto per poi fuggire.

Subito sono state diramate le ricerche: i carabinieri, mediante la descrizione fornita dal commerciante e con l’impiego di due equipaggi che hanno circoscritto l’area, sono riusciti a rintracciare e fermare i tre giovani in una piazza del centro. Sono stati trovati in possesso di alcuni dei prodotti rubati poco prima, che sono stati restituiti al proprietario. I ladri sono stati portati negli uffici della tenenza: avevano tutti dei precedenti penali per furti e in più non avevano il permesso di soggiorno.

Nei loro confronti è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso e l’ufficio Immigrazione della Questura di Ancona ha avviato le procedure per la loro espulsione dall’Italia. Due di loro erano anche inottemperanti ad un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale disposto dalla Prefettura di Milano.