FALCONARA Un peruviano di 65 anni residente ad Ancona non si è fermato all’alt della pattuglia degli agenti della polizia locale di Falconara ed è stato inseguito e bloccato dopo poche centinaia di metri. L’episodio è accaduto in via Flaminia, vicino alla stazione ferroviaria, intorno a mezzogiorno di venerdì scorso e il 65enne ha subito sanzioni per le molte irregolarità commesse con ammende di oltre 3200 euro oltre alla confisca del veicolo.

La tensione

Nel corso dei controlli della polizia locale, l’automobilista, nonostante l’invito della pattuglia dei vigili urbani, non si è fermato al posto di controllo allestito davanti alla stazione ferroviaria e ha proseguito verso sud. Gli agenti si sono lanciati all’inseguimento e lo hanno bloccato pochi minuti dopo, senza che l’uomo riuscisse a uscire dal centro città. I controlli hanno permesso di accertare molte irregolarità: oltre a non essere assicurato, l’automobile era già sottoposta a sequestro e l’uomo si era messo al volante pur avendo una patente non valida in Italia. È stato accompagnato all’ufficio Immigrazione della Questura di Ancona, la patente rilasciata in Perù è stata ritirata e il veicolo è stato nuovamente sottoposto a sequestro, finalizzato alla confisca. Nei confronti dell’automobilista di origine peruviana sono scattate sanzioni pesanti: 400 euro per guida senza patente in corso di validità, 866 euro per mancanza di copertura assicurativa e ben 2000 euro per aver guidato un mezzo già sottoposto a sequestro.

Il territorio presidiato

I controlli settimanali sulla sicurezza stradale, portati avanti da oltre un anno dagli agenti del comando di polizia locale di Falconara, hanno permesso di individuare automobilisti che si erano messi al volante sotto l’effetto di alcol o droga, che viaggiavano a bordo di veicoli non assicurati, che non rispettavano la segnaletica, che utilizzavano il telefonino alla guida, condotte che mettono a rischio anche l’incolumità degli altri automobilisti e dei pedoni. La polizia locale di Falconara può avvalersi da qualche tempo di nuovi strumenti ed ausili, dal Targa System all’etilometro, fino al narcotest, in modo da rendere sempre più tempestivi e accurati gli accertamenti.