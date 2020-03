Sfiora il Jackpot milionario del Superenalotto, ma si consola con un "5" che vale quasi 14mila euro

FALCONARA - Per un solo numero mancato non ha centrato il Jackpot da 30 milioni del Superenalotto, ma un ignoto giocatore di Falconara ha comunque diversi buoni motivi per consolarsi.

LEGGI ANCHE:

Via vai di perturbazioni, arrivano altre piogge, temporali e neve anche in collina. Ecco dove e quando

Stop a tutti i campionati almeno fino a domenica: il comunicato della Figc Marche

Marche baciate dalla Fortuna con il Superenalotto: nel concorso di ieri sera a Falconara Marittima, in provincia di Ancona, è stato centrato un "5" da 13.758,02 euro. La schedina vincente è stata convalidata al Tabacchi di via Puglie 8. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 30,3 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA