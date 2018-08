Sfila il braccialetto ed evade: rapinatore arrestato dal carabiniere in vacanza

di Emanuele Coppari

FALCONARA - Un giovane rapinatore che si sfila il braccialetto elettronico per evadere dai domiciliari. I carabinieri che trovano il guizzo giusto contattandolo al cellulare che svela la sua presenza vicino alla ferrovia. Un militare dell’Arma in vacanza che scopre il fuggitivo alla stazione di Rimini. L’incastro di queste tre tessere compongono l’arresto bis del marocchino di 19 anni.Lo scorso 20 febbraio era stato preso dai carabinieri della Tenenza di Falconara, accusato di tentata rapina a mano armata in una tabaccheria. Domenica sera si è allontanato dal suo domicilio liberandosi del braccialetto elettronico e facendo perdere velocemente le proprie tracce.