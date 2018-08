Fanno sesso nel campo a fianco della strada: multati prostituta e cliente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Fanno sesso in luogo pubblico e ricevono una sanzione pecuniaria salata. Non immaginavano che lì sul luogo del misfatto fossero pronti ad attenderli gli agenti della polizia municipale.Arrivati in via Castellaraccia per un controllo sullo scarico di rifiuti e per il contrasto della prostituzione, gli agenti di polizia locale di Falconara hanno sorpreso una prostituta e il suo cliente che consumavano una prestazione sessuale alla luce del sole (erano circa le 19). L’episodio si è verificato in un campo ai bordi della strada: per entrambi è scattata una sanzione di 102 euro per atti osceni in luogo pubblico.