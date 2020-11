Serve i clienti oltre l’orario: kebab chiuso per 5 giorni. Multato anche il barista trovato senza mascherina

FALCONARA - Fast food serve i clienti per la consumazione sul posto dopo le 18: i carabinieri impongono la chiusura per cinque giorni. Vietato anche l’asporto e le consegne a domicilio. Multato pure il banconista: non aveva la mascherina di protezione per servire gli avventori.

È finito nei guai proprio nell’ultimo giorno di “zona gialla” per le Marche il gestore di un locale di Falconara, in zona stazione e gestito da un pakistano. L’attività, che serve principalmente come specialità il kebab, è stata controllata dai carabinieri nel Norm sabato sera, quando ancora entro le 18 si poteva servire i clienti per la consumazione dei prodotti in loco. Oltre l’ora X, i carabinieri hanno appurato che il locale aveva al suo interno degli avventori che non erano arrivati per il take away. Per questo, è scattata la sanzione che prevedeva la chiusura totale dell’attività per 5 giorni. Ma i guai non sono finiti con lo stop forzato. I militari hanno anche multato per 400 euro un dipendente: l’uomo serviva al banco senza indossare la mascherina di protezione. Sempre nell’ultimo giorno prima dell’arrivo della “zona arancione”, chiuso un bar di Castelferretti, trovato operativo attorno alle 19.30 dai carabinieri della Tenenza. Multati anche i quattro clienti trovati a consumare i prodotti all’interno del locale. Sanzioni complessive per 1600 euro.