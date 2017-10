Sparisce l’auto di un agente di commercio: caccia ad una coppia rumena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Sparisce un’auto a Castelferretti e adesso è caccia ai presunti ladri. Si cerca una coppia sospetta: un uomo coi capelli scuri e una donna bionda che sono stati visti nei pressi del luogo in cui è stata rubata una Volkswagen Golf nella notte tra martedì e mercoledì. La vittima, un agente di commercio, ha pubblicato un annuncio su Facebook nella speranza di ricevere aiuto per risalire agli autori del colpo. Parla di una Seat di colore scuro, blu o nera, con targa romena, che alcuni testimoni avrebbero visto aggirarsi in modo sospetto nella zona di Castelferretti.Alla guida dell’auto c’era un uomo e al suo fianco una donna dai capelli biondi. «Se qualcuno dovesse vedere una coppia così su una Seat romena, per favore prenda la targa», ha scritto sulla propria pagina Facebook l’agente di commercio. La Volkswagen Golf è sparita in piena notte da via Sibilla Aleramo, una parallela della Statale 76, non lontano dall’aeroporto, dove il proprietario l’aveva lasciata la sera prima. I carabinieri di Falconara indagano sul furto e danno la caccia ai misteriosi Bonnie e Clyde romeni, ammesso che siano stati davvero loro a perfezionare il colpo.