Scuola Da Vinci, dalla Regione un contributo per l'isolamento acustico

FALCONARA - Dalla Regione arrivano 25.600 euro per sostituire infissi e finestre della scuola elementare Da Vinci, un contributo finanziato con la tassa regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili. Il Comune di Falconara si è infatti aggiudicato il bando indetto l'anno scorso per questo genere di interventi. Proprio l'isolamento acustico è l'obiettivo principale dell'intervento, data la vicinanza della scuola all'aeroporto Raffaello Sanzio.

Il progetto predisposto dall'ufficio Ambiente, approvato dalla Soprintendenza, prevede la sostituzione di 22 infissi in legno nella porzione di edificio più antica, risalente al 1904, dove gli infissi sono più vecchi e inefficienti dal punto di vista acustico ed energetico. Tutte le finestre che si affacciano su via Pietro Mauri e altre due sul cortile interno della scuola saranno rimpiazzate da nuovi infissi in Pvc a effetto legno, come concordato dalla Soprintendenza. Le nuove finestre, oltre a isolare dal rumore garantiranno una migliore efficienza energetica. Saranno interessate dall'intervento la palestra, la biblioteca, il magazzino, il laboratorio di ceramica e il bagno al piano terra, oltre ad alcune aule al primo piano.

Dell'intervento beneficeranno tutti i 218 alunni, i 32 insegnanti e i quattro dipendenti Ata della Da Vinci, dato che si interverrà su spazi comuni come la palestra e la biblioteca, oltre ai 60 atleti delle due società sportive che si allenano nella palestra fuori dell'orario scolastico.

«Stiamo sistemando la porzione storica della scuola - dice l'assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi -. Dopo il rifacimento del tetto, grazie alle economie dei lavori, è stato possibile ritinteggiare alcune aule durante le festività natalizie. Gli interventi più importanti si concentreranno poi nella porzione in cemento armato: il Comune di Falconara ha già ottenuto un finanziamento di 500 mila euro per progettare la ricostruzione della parte più nuova della scuola ed è in corso l'affidamento dell'incarico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA