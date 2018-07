Scoppia lite al party di compleanno: festeggiata ferita finisce all’ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FALCONARA - Scoppia un litigio durante una cena di compleanno e ad avere la peggio è stata proprio la festeggiata, una 55enne di Falconara rimasta ferita. È accaduto lunedì sera in un ristorante di via Bixio. Tutti stavano mangiando nella stessa tavolata quando ad un tratto tra la sorella della festeggiata e un uomo, invitato al party, è iniziato un battibecco.Il clima è diventato sempre più teso tanto che i due hanno iniziato a lanciarsi oggetti. Sono volati piatti, sedie e addirittura coltelli. A quel punto la 55enne, per non vedersi rovinato il compleanno, è intervenuta in difesa della sorella ma è stata raggiunta da un colpo in testa. È stata soccorsa dalle ambulanze della Croce Gialla di Falconara e Ancona. Portata al pronto soccorso, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, nel frattempo chiamati da altri commensali, preoccupati per il parapiglia che si era generato. I militari hanno ascoltato i presenti.