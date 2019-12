Scoperto mentre ruba in un market da carabiniere in borghese: scatta la denuncia

FALCONARA - È successo questa mattina, presso il Conad Superstore di Falconara Marittima, dove un rumeno disoccupato, censurato e residente nel riminese, è stato notato da un carabiniere in borghese all’interno del supermercato di via Marconi. Il militare era intento a fare i propri acquisti ma non ha potuto fare a meno di accorgersi di un uomo che, con fare guardingo, si aggirava tra gli scaffali del punto vendita. Ad un certo punto il soggetto osservato è stato colto nell’atto di occultare, all’interno del proprio giubbotto, due confezioni di carne fresca insieme ad una bottiglia di birra fresca.



Il carabiniere allora ha continuato ad osservare i movimenti del soggetto fino al passaggio oltre le casse del punto vendita, quando ormai era chiaro che la merce non sarebbe stata in alcun modo acquistata: è quindi sopraggiunta una pattuglia della locale Tenenza in ausilio al collega fuori servizio, i cui militari, neanche a farlo apposta, avevano incontrato il soggetto appena due ore prima, a bordo di un furgoncino guidato da alcuni connazionali, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale "sto cercando lavoro" aveva detto loro alla richiesta circa i motivi della sua presenza in città.



Appena 30 euro il magro bottino, ma tanto è bastato ai militari per denunciare comunque la condotta del cittadino che risponderà di furto aggravato e nel contempo sarà proposto per l’allontanamento dal Comune di Falconara Marittima, con foglio di via obbligatorio della durata di tre anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA