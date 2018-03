Scoperte due alcove cinesi in centro e a Fiumesino Espulsione per tre squillo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Scoperti dagli agenti della polizia municipale due appartamenti a luci rosse. Uno in centro cittadino, l’altro in periferia in via Fiumesino. Due le donne cinesi coinvolte, una di 49 anni, l’altra di 39. Entrambe denunciate ed espulse dal territorio nazionale. Nel secondo caso risulta coinvolta una 50enne anche lei cinese, a sua volta raggiunta da provvedimento di espulsione.Entrambe le vicende si protraevano da molto tempo quando su segnalazione di alcuni cittadini la polizia municipale con la riservatezza del caso ha effettuato i primi controlli. Le operazioni sono state condotte da agenti in borghese e successivamente si è reso necessario anche il supporto di personale femminile. Sotto la lente d’ingrandimento degli agenti è finito un condominio della zona centrale della città dove un appartamento, preso in affitto dalle due donne, era stato adibito a casa d’appuntamento. Non è difficile immaginare il via vai di persone, tutti uomini, che avevano accesso all’appartamento. Evidentemente i condomini devono aver ben presto sospettato qualcosa di strano. Insospettiti hanno segnalando quel movimento anomalo di persone.Dopo una serie di appostamenti la polizia locale ha proceduto al controllo dell’appartamento risultato occupato dalle due cinesi: una residente a Milano veniva sorpresa mentre parlava al telefono con i clienti, l’altra, da poco in Italia, intratteneva i suoi ospiti. Una, risultata clandestina, è stata espulsa; l’altra è stata denunciata per favoreggiamento della prostituzione. Ma le attività a luci rosse non si sono fermate al solo centro cittadino. La polizia municipale ha avuto il suo bel daffare perché è stata chiamata ad indagare anche in periferia. Questa volta nel quartiere di Fiumesino a nord della città indubbiamente meno trafficato. Ma forse proprio per questo l’attività deve aver destato maggiori sospetti con segnalazioni più circostanziate così che gli agenti sono andati a colpo sicuro. In un piccolo appartamento è stata trovata una cittadina cinese di 50 anni anche lei dedita alla prostituzione ma in regola col permesso di soggiorno. Non essendo residente a Falconara ne è stato chiesto l’allontanamento dal territorio. I proprietari dei due appartamenti, interrogati, sono risultati estranei ai fatti.