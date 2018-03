Scontro tra due auto e momenti di grande paura per una macchina rovesciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Attimi di grande spavento. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14:30 a Falconara Marittima in via Marconi per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto di cui una si è rovesciata. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell'incidente.