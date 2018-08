Scontro auto-moto feriti moglie e marito Il traffico si paralizza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Scontro tra un’auto e una moto, feriti i coniugi che stava viaggiando sulla due ruote. L’incidente lungo la Statale 16 in zona Rocca Priora verso le 13.30, all’altezza del ristorante Willy, nel centro commerciale di Rocca Priora. Una Volkswagen Polo condotta da un falconarese di 21 anni proveniente da Falconara e diretta a Senigallia ha svoltato a sinistra per entrare nell’area privata. Nella corsia sud stava però viaggiando un centauro di Agugliano di 38 anni, in sella alla sua moto insieme alla moglie 34enne. Nell’impatto i coniugi sono stati sbalzati a terra. Soccorsi dal 118, sono stati trasportati a Torrette. Le loro condizioni non sono gravi. Per i rilievi sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Falconara. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un’ora, anche a causa della presenza di olio sulla carreggiata.