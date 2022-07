Scontro auto-moto sulla statale, volo choc per un centauro

FALCONARA - Un grave incidente è avvenuto questa sera sulla statale a Marina di Montemarciano, dove si sono scontrati un'auto e una moto. Sul posto sono intervenute le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118, squadre dei vigili del fuoco partite dal comando provinciale di Ancona e una pattuglia della Polizia stradale.

L'impatto tra l'auto, una Lancia Musa, e la moto, è stato molto violento, tanto che il giovane centauro è stato sbalzato oltre il recinto dell'ex Montedison. Per consentire ai soccorritori di raggiungerlo, i vigili del fuoco hanno dovuto aprirsi un varco tagliando la rete di recinzione. Dopo le prime cure praticate sul posto, il motociclista è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Stando ai primi acceratementi, il giovane a causa del volo avrebbe riportato diverse fratture ma non dovrebbe essere in immediato pericolo di vita. I medici del nosocomio regionale lo sottoporranno a tutti gli accertamenti del caso. Intanto i poliziotti della Stradale proseguono i rilievi al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.