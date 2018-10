Malore alla guida causa un frontale feriti anziani coniugi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Due anziani coniugi sono ricoverati in ospedale dopo un frontale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Ancona, all’altezza della concessionaria Opel. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, l’incidente dovrebbe essere scaturito dal malore che ha colpito un 88enne, O. M., che ear alla guida di una delle due auto. L’anziano è stato portato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. La moglie - A.T. le sue iniziali - che viaggiava con lui, è stata invece accompagnata in codice verde all’ospedale Urbani di Jesi. Le sue condizioni non sono preoccupanti.