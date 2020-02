Scivola in casa e non riesce ad alzarsi ma recupera il telefonino e chiama i soccorsi

FALCONARA - Scivola e non ce la fa ad alzarsi ma senza perdere lucidità riesce a riprendere il suo cellulare e chiama i vigili del fuoco che la soccorrono. E’ successo nel tardo pomeriggio in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Canonico, a Falconara. La donna, 58 anni con problemi di deambulazione è riuscita a telefonare dopo la caduta pochi minuti prima delle 18.30 con i pompieri che sono riusciti ad entrare nella casa da una finestra dato che il portone d’ingresso dell’abitazion era stato chiuso a chiave dall’interno poi la donna è stata trasportata con un’ambulanza del 118 in ospedale. © RIPRODUZIONE RISERVATA