Si schianta contro l'ambulanza, abbandona l'auto e fugge: denunciato

FALCONARA – Si schianta contro un’ambulanza, fugge lasciando l’auto e alla fine rifiuta il test per verificare se guidasse sotto effetto di alcol o stupefacenti: denunciato.Lo schianto è avvenuto questa notte all’incrocio tra la Statale Adriatica e via Clementina. L’uomo, un 49enne di Marzocca, però, non si è fermato: ha abbandonato l’auto nella vicina via Fiumesino e si è allontanato. Rintracciato in meno di un’ora dai carabinieri di Falconara, ha rifiutato i teste tossicologici e alcolemici. L’uomo è stato denunciato; ritirata la patente e sequestrata l’auto, una Bmw.