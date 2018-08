Si schianta in bicicletta contro l'auto che sta accostando: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Non è riuscito a frenare in tempo quando l’auto che lo precedeva si è accostata sul ciglio della strada e ci è finito contro. Un impatto molto violento: ha battuto la testa sul finestrino posteriore.E’ ricoverato a Torrette in gravi condizioni un 68enne senigalliese caduto rovinosamente con la sua bicicletta questa mattina, attorno alle 11,45, lungo la Statale Adriatica. Il 118 è subito intervenuto sul posto con un’ambulanza della Croce Gialla di Falconara e l’automedica per soccorrere il ciclista, che ha riportato un brutto trauma cranico ed è stato trasportato all’ospedale in codice rosso.