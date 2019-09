In due scendono per fumare vedono il treno ripartire si lanciano all'inseguimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Il treno si ferma e due pastori di origine romena, ne approfittano per scendere e fumarsi una sigaretta. Tempo pochissimi minuti e il convoglio riparte, lasciando a piedi i due viaggiatori sprovveduti che si lanciano all’inseguimento della locomotiva. È accaduto ieri attorno alle 13 sulla linea adriatica, all’altezza della raffineria Api. Sono stati gli addetti alla sicurezza dello stabilimento, dove ieri c’era il family day e l’inaugurazione della sede della Corporate Academy, a fermare inizialmente la coppia di romeni, uno di 40 e l’altro di 60 anni.Poi, sul posto sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Falconara che hanno condotto i due pastori, che lavorano a Pesaro, in caserma per tutti i rilievi di rito. Uno, residente a Gualdo Tadino, è colpito dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.