Scende dall'aereo trova l'auto rimossa e multa da mille euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Parcheggia la Mercedes in via del Fossatello per prendere l’areo senza pagare il parcheggio e si ritrova con l’auto rimossa dal carro attrezzi e un conto da pagare di mille euro. Durante il monitoraggio nella zona dell’aeroporto gli agenti si sono imbattuti in una Mercedes 180, immatricolata nel 2006, in sosta vietata in via del Fossatello, con le portiere non chiuse a chiave. Dai controlli è emerso che l’auto, intestata a una donna di 50 anni residente fuori provincia, non era assicurata, violazione che è costata alla proprietaria una multa di 849 euro, cui si sommano 41 euro per il divieto di fermata e altri 80 per il carro attrezzi.