Falconara sceglie il sindaco: ha votato il 55,70% degli elettori. Iniziato lo scrutinio

FALCONARA - Stefania Signorini sarà ancora il sindaco di Falconara. Con un'autentica prodezza elettorale è stata rieletta con la percenutale del 51,59% (aspettando i conteggi definitivi) vincendo e annullando il ballottaggio che sembrava quasi certo. Superati Annavittoria Banzi con il 36,80%, Anna Grasso con il 4,83% e Marco Baldassini con il 6,79%.

Oggi sul tavolo della politica i falconaresi hanno scelto tra quattro assi.

La seconda giornata di voto si è chiusa con un'affluenza pari al 55,70% contro il 57,59% della precedente tornara elettorale.

Stefania Signorini (Falconara in Movimento, Direzione Domani, Falconara 2028 e Unitiper Falconara) supera quindi Annavittoria Banzi, avvocato, che correva con la coalizione di centrosinistra che comprende Pd, M5S e liste civiche Cittadini in Comune – Falconara Bene Comune - Siamo Falconara. Superata anche Anna Grasso, commissario della polizia locale di Jesi sostenuta dalla civica Falconara Libertas e Marco Baldassini, 45 anni, comandante della Marina Mercantile, è stato il primo mesi fa ed in largo anticipo su tutti fa ad annunciare la sua candidatura, ed è a capo di tre liste: Ancora Falconara Marittima, Vola Falconara Marittima e Polo dei Riformisti per Falconara.