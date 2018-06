Scalano i terrazzi e forzano le finestre: raffica di furti nella case

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Raffica di furti, in poco meno di una settimana svaligiate ben quattro abitazioni, tutte dislocate a pochi passi dal mare. Due furti sono andati in scena a Falconara, in via Milano, altri due tra Collemarino, in via Redi, e Palombina Nuova, in via Mercantini.In tutti i casi, i ladri si sono introdotti tra le mura domestiche infrangendo dei finestroni situati al piano terra oppure arrampicandosi fino al balcone, facendo leva sulle loro doti acrobatiche. Per i quattro blitz, i malviventi hanno messo le mani su monili in oro, preziosi e anche contanti, agendo tra il tardo pomeriggio e la prima serata, quando nessuno dei padroni di casa si trovava all’interno dell’abitazione. L’orario scelto per i blitz, al calare del sole, li ha facilitati nella fuga. In totale, si conteggia un bottino che supera i dieci mila euro.